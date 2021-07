Stiri pe aceeasi tema

- Nunta mare in sportul romanesc. Simona Halep și Toni Iuruc s-au casatorit civil vineri, 23 iulie, la vila lor din Izvorani. Cei doi au optat pentru o ceremonie restransa și au spus DA in fața ofițerului starii civile și au petrecut alaturi de familie și cei mai apropiați prieteni. Cine a fost sufletul…

