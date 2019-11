Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au cautat cel mai des pe Google, in acest an, informatii despre serialul "Game of Thrones", despre Facebook, Simona Halep sau Liviu Dragnea, potrivit unui studiu realizat de o agentie de profil. Alte...

- Romanii au cautat cel mai des, pe Google, in 2019, informații despre: “Game of Thrones”, Facebook, Simona Halep, Dragnea, cum se calculeaza șomajul și despre „cazul Caracal”. Analiza realizata de agenția SEO TargetWeb se refera la cuvintele pe care le-au cautat romanii pe Google.ro in perioada ianuarie…

- Locurile de munca din domeniile financiar-contabilitate, inginerie si medical & pharma au ocupat, in octombrie, primele trei pozitii in topul cautarilor efectuate de catre candidatii romani pe una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania, cu peste 80.000 de accesari. Astfel,…

- Alegerile prezidențiale din noiembrie 2019 incep sa starneasca interesul romanilor de a afla cine sunt candidații care vor aparea pe buletinele de vot din primul tur de scrutin. Astfel, pe motorul de cautare Google, dupa numarul de cautari din ultima luna, Alexandru Cumpanașu conduce detașat, urmat…

- Alexandru Cumpanașu, Viorica Dancila, Teodor Paleologu și Klaus Iohannis conduc topul cautarilor dupa numele cadidaților la alegerile prezidențiale pe Google din ultima luna, conform unui studiu realizat de agenția de marketing online și SEO TargetWeb.