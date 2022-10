Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Simona Halep a fost depistata dopata cu o substanța interzisa a șocat mapamondul. Vineri, 21 octombrie, Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului a anunțat suspendarea provizorie a sportivei din Romania, din cauza ca in sangele ei s-a gasit Roxadustat. Presa internaționala a reacționat…

- „Soc in luma tenisului”, a reactionat presa internationala dupa ce fostul lider WTA Simona Halep a fost depistata pozitiv cu o substanta interzisa si suspendata provizoriu, noteaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presa internaționala scrie pe larg vineri despre suspendarea provizorie de catre Agenția Internaționala de Integritate in Tenis a Simonei Halep pentru un test pozitiv facut la US Open din acest an.

- Simona Halep, campioana de la Wimbledon din 2019, a fost depistata dopata la un test anti-doping. Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului a suspendat-o provizoriu pe tenismena. Vestea face inconjurul lumii. Cum a reacționat sportiva din Constanța. Simona Halep a fost suspendata provizoriu,…

- Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului a anunțat vineri ca a suspendat-o provizoriu pe Simona Halep pentru doping. Instituția susține ca Halep a folosit o substanța numita Roxadustat, inclusa in lista de substanțe interzise din 2022 a Agenției Mondiale Anti-Doping.

- Vestea ca Simona Halep divorțeaza de Toni Iuruc, la mai puțin de un an de la cununia civila, a surprins o lume intreaga. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Vestea ca Simona Halep divorțeaza de Toni Iuruc a zguduit lumea sportului. Sportiva și afaceristul au ținu totul in secret, dar situația a ieșit la suprafața. Evenimentul neașteptat a starnit reacții controversate din partea multor oameni, printre care s-a numarat și Dana Budeanu.

- Simona Halep (30 de ani) si Toni Iuruc (42 de ani) au decis sa puna capat unei casnicii care a durat un an. Divorțul Simonei Halep, fost lider mondial și dubla caștigatoare de Grand Slam, nu avea cum sa treaca neobservat de presa internaționala. La cateva ore de la apariția informației, publicații din…