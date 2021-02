Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 2 mondial, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca a resimtit dureri in zona lombara din cauza aerului conditionat, dar a mentionat ca nu este ingrijorata din cauza acestui lucru. "Ma bucur sa fiu aici, abia astept sa joc la Australian Open si sper sa joc cel mai bun…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) se pregatește de primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, care va incepe pe 21 februarie. Romanca, invinsa in sferturi la Gippssland Trophy de Ekaterina Alexandrova, rusoaica aflata pe locul 33 in lume, scor 1-6, 2-6 in exact o ora, a susținut o conferința…

- Simona Halep (2 WTA, 29 de ani) s-a retras din proba de dublu de la Gippsland Trophy. Facea pereche cu australianca Daria Gavrilova (26 de ani, 452 WTA la dublu). Anunțul oficial urmeaza sa fie facut in urmatoarele ore. Halep a acuzat probleme medicale in timpul meciului cu Ekaterina Alexandrova, din…

- Simona Halep, 29 de ani, 2 WTA, evolueaza cu rusoaica Ekaterina Alexandrova, 26 de ani, 33 WTA, in sferturilor de finala ale turneului Gippsland Trophy, de la Melbourne, Australia. Simona Halep – Ekaterina Alexandrova 2-0 LIVE Set 1 Break Halep: 1-0 Simona caștiga primul punct și pe serviciul ei: 2-0…

- Simona Halep a declarat, dupa calificarea in sferturile de finala ale Gippsland Trophy, ca secretul colaborarii bune pe care o are cu antrenorul Darren Cahill este comunicarea. "Sunt fericita ca am castigat astazi si de cele trei jocuri disputate pana acum. Sunt fericita sa fiu din nou aici,…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) s-a calificat in sferturile de finala de la Gippsland Trophy dupa ce a trecut de nemțoaica Laura Siegemund (32 de ani, 51 WTA), scor 6-2, 6-4. Halep va juca in sferturile de finala cu Ekaterina Alexandrova (26 de ani, 33 WTA), care a trecut de Iga Swiatek, scor 6-4, 6-2…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a invins-o pe rusoaica Anastasia Potapova (19 ani, 101 WTA), in turul secund al Gippsland Trophy, turneu organizat la Melbourne, ca pregatire pentru Australian Open, scor 6-4, 6-4. ...

- Simona Halep, locul 2 WTA, a declarat, intr-un interviu pentru Digisport, ca niciun moment nu a crezut ca noul coronavirus nu exista si a subliniat ca s-a protejat cat a putut pentru a evita infectarea. Insa, la 31 octombrie, a anuntat ca a fost testata pozitiv cu noul coronavirus. Citește…