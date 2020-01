Simona Halep se afla, in aceste zile, in Australia, la Adelaide, acolo unde va participa la turneul WTA gazduit de orasul de la Antipozi. Constanteanca se antreneaza alaturi de tehnicianul sau, australianul Darren Cahill, si are de gand sa ajunga pana in fazele superioare ale competitiei. Turneul din Australia se desfasoara in perioada 13-18 ianuarie, iar Halep va avea adversare de top, cum ar fi liderul mondial Asghley Barty, Karolina Pliskova sau Angelique Kerber. Simona a ...