- Simona Halep a anunțat, la cateva zile dupa operația suferita la nas, ca nu va mai reveni pe teren in 2022, alegand sa se concentreze in urmatoarele luni pe recuperare și pe odihna. Simona Halep a suferit, la inceputul acestei saptamani, o operație la nas, prin care și-a rezolvat problemele de respirație cu…

- Simona Halep a divorțat de Toni Iuruc, iar in acest context apropiații au putut rememora un alt episod mai dureros din viața jucatoarei de tenis, in varsta de 30 de ani. Se pare ca nu este prima data cand jucatoarea de tenis originara din Constanța are un eșec in dragoste. Iata despre ce este vorba!…

- Simona Halep și Toni Iuruc s-au desparțit. Informația a fost confirmata de afacerist. Conform presei sportive, divorțul ar urma sa aiba loc curand. Iata ce se intampla cu averea Simonei Halep și cu banii caștigați in timpul casniciei care a durat aproape un an.

- Fostul lider WTA Simona Halep a postat, sambata, un mesaj pe Twitter prin care ii ureaza succes in viata americancei Serena Williams, care s-a retras din activitatea sportiva, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 15 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Toronto (Canada), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 2.527.250 de dolari. In turul al doilea, romanca a invins-o, in doua seturi, scor 6-4,…

- Chiar la inceputul anului, Simona Halep a luat decizia sa se retraga din tenis. Aceasta a marturisit ca a transmis și familiei, dar și celor apropiați ca are de gand sa renunțe. Motivul pentru care fostul lider WTA a spus ca nu mai poate juca.

- Țara noastra se poate mandri cu o jucatoare de tenis care iși face meseria cu drag și spor. Simona Halep s-a calificat astazi, 23 iunie, in semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Bad Homburg, din Germania. Ea a trecut de americanca Amanda Anisimova.