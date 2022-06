Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 18 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, in doua seturi, scor 6-3, 6-2, pe Karolina Muchova (Cehia; 25 ani, 81 WTA), dupa o partida care a durat o ora si cinci minute. Gratie accesului…

- Simona Halep (campioana la ediția din 2019) debuteaza la Wimbledon 2022 impotriva unei sportive care a avut rezultate bune pe iarba londoneza la ultimele doua participari - Karolina Muchova. Meciul este LiveText pe HotNews.ro și in direct pe Eurosport.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (locul 18 WTA 30 de ani), castigatoarea turneului de la Wimbledon in 2019, se simte increzatoare inaintea competiției din acest an, informeaza site-ul oficial al competitiei. “Nu vreau sa ma opresc. Nu ma gandesc la asta. Simt ca pot mai mult. Pot fi o persoana…

- Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) o infrunta pe chinezoaica Qinwen Zheng (19 ani, 74 WTA) in turul 2 de la Roland Garros. Partida va avea loc joi, de la ora 16:00, in direct la Eurosport și liveTEXT pe GSP.ro. E al treilea meci al zilei, pe al treilea teren de la Roland Garros, imediat dupa duelurile…

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) o va intalni in turul secund al turneului WTA de la Roma pe Danielle Rose Collins (28 de ani, 9 WTA), in ultimul meci al zilei de miercuri, pe arena „Nicola Pietrangeli”. Organizatorii de la Roma i-au facut o surpriza placuta lui Halep și au programat-o din nou pe arena…