- Simona Halep pornește ca mare favorita in primul turneu dupa pauza provocata de pandemia de coronavirus. Romanca a ales sa mearga la Palermo și va fi favorita numarul unu a turneului. Este o competiție de categorie WTA International și se va disputa pe zgura, suprafața favorita a Simonei. Bookmakerii…

- Simona Halep, 28 de ani, 2 WTA, s-a aflat, duminica, la Cluj Napoca, unde a susținut un meci demostrativ de dublu mixt alaturi de Horia Tecau, la finalul turneului Winners Open.Sportiva din Constanța s-a declarat gata de a relua activitatea, dupa ce competițiile majore de tenis au fost suspendate din…

