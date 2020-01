Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) a vorbit despre retragerea danezei Caroline Wozniacki (29 de ani, 36 WTA). Simona Halep (28 ani, locul 4 WTA), va debuta la Australian Open marți, 21 ianuarie, impotriva lui Jennifer Brady (24 de ani, locul 49 WTA). Organizatorii inca nu au anunțat ora de start a meciului. …

- Elvetianul Roger Federer si spaniolul Rafael Nadal au facut impreuna o donatie de 250.000 de dolari australieni (150.000 euro), cu ocazia meciurilor demonstrative de miercuri la Melbourne, destinate strangerii de fonduri pentru victimele incendiilor de vegetatie din Australia, informeaza AFP. Lumea…

- UPDATE: Portarul Mihai Popescu, goalkeeperul echipei naționale a Romaniei a ieșit și el la incalzire.UPDATE: Laurențiu Toma și Marius Stavrositu, doua nume de legenda ale handbalului constanțean.Au mai ramas 45 de minute pana la meciul de retragere al lui Laurențiu Toma. Lumea a inceput sa ia cu asalt…

- Primul turneu la care participa campioana Simona Halep in 2020 este cel de la Adelaide, orasul natal al antrenorului ei, Darren Cahill.Intrecerea debuteaza pe 13 ianuarie cu o saptamana inainte de Australian Open , iar numarul 3 mondial se pregateste deja in orasul australian. "Sunt fericita sa ma intorc…

- Simona Halep, 28 de ani, a facut in aceasta dimineața, la Stejarii Country Club, ultimul antrenament din 2019. La finalul ședinței, numarul 4 WTA a postat pe instagram mesajul: ”Am terminat. La revedere 2019. Abia aștept 2020” (”It s a wrap ??? bye bye 2019 . Can t wait for 2020”). Simona Halep va deschide…

- "Ma voi retrage din tenisul profesionist dupa Australian Open in ianuarie 2020'', a scris daneza de 29 de ani pe contul sau de Instagram. Caroline Wozniacki a indicat ca decizia retragerii din activitate nu are nimic de-a face cu problemele sale de sanatate. Ea vrea sa se dedice mai mult vietii in…

- Aflata în prezent pe locul 55 în ierarhia WTA, Carla Suarez Navarro a anunțat într-o conferința de presa ca sezonul 2020 va fi ultimul al ei în sportul de performanța. În vârsta de 31 de ani, iberica vrea sa fie mai aproape de familie. Ce a spus Carla ''Mesajul…

- Patrick Mourtagolou, antrenorul Serenei Williams (38 de ani, 9 WTA) crede ca a descoperit jucatoarea care va domina tenisul mondial. E vorba de Coco Gauff (15 ani, 69 WTA). Americanca Gauff va termina anul 2019 pe locul 69 WTA, o urcare de 806 poziții fața de finalul sezonului precedent. Adolescenta…