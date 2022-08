Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a ținut un discurs superb la ceremonia de decernare a trofeului, dupa ce s-a incoronat campioana Openului Canadei pentru a treia oara in cariera. Romanca a rapus-o in finala pe Beatriz Haddad-Maia (Brazilia, 26 de ani), scor 6-3, 2-6, 6-3. Romanca i-a mulțumit tehnicianului francez la festivitatea…

- Recordul stabilit de Simona Halep la Toronto. Fostul lider mondial joaca aproape de nivelul maxim in competiția din Canada. Romanca le-a spulberat in doar doua seturi pe toate cele trei adversare avute pana acum. In sferturi, Halep o va intalni pe Cori Gauff, intr-o partida ce va avea loc astazi, incepand…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 15 WTA) o va infrunta pe elvetianca Jil Teichmann (25 ani, 21 WTA) in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Toronto (Canada), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 2.527.250 de dolari. In turul al doilea,…

- Simona Halep - Jil Teichmann este meciul zilei la WTA Toronto, acolo unde Serena Williams tocmai a fost eliminata la al doilea meci jucat. Simona Halep va juca in turul 3 cu Jil Teichmann din Elveția (25 de ani, 21 WTA), cea care a invins-o in doua seturi pe Anett Kontaveit (26 de ani, 2 WTA), scor…

- Simona Halep s-a impus, miercuri seara, scor 6-4, 6-2, in fața chinezoaicei Shuai Zhang și s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Toronto, Canada, informeaza Gazeta Sporturilor . Simona Halep s-a impus greu in primul set, dupa ce a condus cu 3-0. La 5-4 a irosit trei mingi…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 15 WTA) o va avea drept adversara pe chinezoaica Shuai Zhang (33 ani, 45 WTA) in turul al doilea al turneului WTA 1.000 de la Toronto (Canada), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 2.527.250 de dolari. In runda inaugurala,…

- Simona Halep, in primul tur la Toronto. Fostul lider mondial revine in turneele oficiale dupa ce a abandonat, saptamana trecuta, in optimile competiției de la Washington. De data aceasta, romanca participa la concursul WTA 1000 din Canada, unde a caștigat de doua ori. Luni, Simona Halep va debuta in…