Stiri pe aceeasi tema

- Cristi și Adelina Chivu locuiesc in Italia, alaturi de cele doua micuțe ale lor. Aceștia nu și-au pierdut optimismul, in ciuda evenimentelor ingrijoratoare petrecute in ultima vreme. Adelina este extrem de vizibila pe social media, iar mereu le arata fanilor cum se distreaza alaturi de familia sa. Cristi…

- Adelina Chivu a marturisit ca a ieșit intr-un parc pentru a face sport, dar acum regreta. "Suntem deja de noua, cred ca asta este a zecea zi de cand stam in casa. E impropriu spus pentru ca am iesit de vreo trei ori, dar strictul necesar, la supermarket, la farmacie. Eu, in schimb, am fost…

- Adelina a povestit care este viața familiei Chivu in Italia, țara care a intrat in carantina. ”Adelina si Cristi Chivu locuiesc in Milano, unde, in plina carantina, e cea mai grava situatie. Adelina mi-a povestit cum traiesc ei zilele acestea, care e atmosfera pe strazile milaneze, ce ii sperie,…

- Una dintre cele mai urmarite vedete de la noi pe rețelele de socializare și-a surprins fanii dupa ce la o petrecere a imbracat o rochie mai decoltata, a pus fotografia pe rețelele de socializare și fanii au vazut cat de mult a slabit. Fanii au taxat-o imediat și chiar daca i-au scris ca este stilata,...…

- Giovanni Custodero, care se afla sub tratament de cațiva ani, a cerut in urma cu cateva zile sa-i fie indusa coma și sa fie sedat puternic astfel incat sa nu mai simta durerile. "De maine o sa fiu sedat și o sa pot sa-mi ușurez starea de rau", a scris Custodero pe 5 ianuarie, pe Facebook. In…

- Adi Minune se bucura de un public numeros, desi multa lume nu isi permite sa il aiba ca invitat la vreo petrecere. Cu toate acestea, are un succes foarte mare, melodiile lui sunt ascultate si fredonate de foarte multi romani si nu numai. Recent, manelistul a fost prezent la o petrecere, unde…