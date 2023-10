Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a avut astazi o intrevedere cu Pablo Zapata, reprezentantul in Romania al Inaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR). Tema principala de discuție a fost situația refugiaților din Ucraina in Romania ca urmare a razboiului…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a fost duminica, 15 octombrie, in mijlocul angajaților de la Centrul de Piese de Schimb Dacia de la Oarja, care a sarbatorit 20 de ani de activitate. In tot acest timp, Centrul de la Oarja a plasat Argeșul și Romania in randul celor mai…

- „Avem in vedere infiintarea Registrului Electronic al Beneficiarilor si al Furnizorilor de Servicii Sociale, dezvoltarea parteneriatelor cu societatea civila, intarirea colaborarii cu alte institutii ale statului in vederea desfasurarii actelor de control in mod uniform, dar si introducerea unor sanctiuni…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, s-a intalnit miercuri cu Excelența Sa Dr. Peer Gebauer, Ambasador al Republicii Federale Germania in Romania. Romania și Republica Federala Germania impartașesc valori comune, iar relațiile bilaterale sunt stranse inclusiv din punct de…

- Mai cresc sau nu pensiile? Mulți romani așteapta niște informații clare referitoare la veniturile lor. Iata ca avem cateva vești interesante. Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona-Bucura Oprescu, a dezvaluit ce se intampla cu majorarea pensiilor, mult așteptata de seniorii Romaniei. Totodata,…

- „Am avut astazi o prima intalnire de lucru in format videocall cu Celine Gauer, director general al SG Recover din cadrul Comisiei Europene si cu echipa tehnica din cadrul DG ECFIN si SG Recover. In cadrul intalnirii a fost asumat angajamentul de continuare a reformelor in acord cu prevederile PNRR…

- Anvelopa pentru sporuri ar urma sa fie scazuta de la 30% la 20% prin noua Lege a salarizarii, intentia fiind aceea de a avea cat mai putine sporuri, a declarat ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, potrivit Agerpres. “Daca pana acum aveam plafon de 30% ca anvelopa de sporuri…