- Dupa circa 55 de ani de cariera artistica, sute de spectacole si de emisiuni tv care au adus un zambet pe buzele a milioane de romani, Mihai Constantinescu nu a adunat averi. A lasat in urma doar un apartament, o pisica si drepturile de autor. Pe toate le va mosteni sotia lui, Simona, noteaza click.ro.…

- Mihaela și Simona, femeile din viața lui Mihai Constantinescu, au fost unite de trecerea in neființa a marelui artist. Cele doua au purtat un dialog la Spitalul Floreasca in seara in care acesta acesta a murit și au cazut de comun acord sa imparta cheltuielile pentru inmormantare. Femeile din viața…

- Cantareața Misty a transmis un mesaj plin de durere dupa moartea artistului Mihai Constantinescu. Puțina lume știe ca regretatul solist a fost nașul fetiței lui Misty și a lui Keo. "Mihai mi-a luat apararea atunci cand o țara intreaga ma judeca, deși nici nu ma cunoștea inca… Mi-a spus, mai tarziu cand…

- Simona, sotia lui Mihai Constantinescu, a scris un mesaj tulburator pe Facebook, dupa moartea artistului. Prietenii si apropiatii au transmis sute de mesaje de condoleante, profund indurerati. Mihai Constantinescu a murit la Spitalul Floreasca, dupa mai multe luni in stare critica, in urma unui stop…

- Mihai Constantinescu s-a luptat pana in ultima clipa sa-și revina pentru Simona Secrier, femeia care l-a iubit mai presus de orice și care i-a stat alaturi in toata aceasta perioada neagra din viața artistului, dar și pentru toți cei care l-au iubit și i-au apreciat muzica.

- Vestea mortii lui Mihai Constantinescu a venit ca un trasnet mai ales ca, in ultima perioada, aparusera zvonuri conform carora starea artistului se imbunatatise. Marti, 29 octombrie, Mihai Constantinescu a pierdut lupta cu viata. Nicoleta Voicu a scris un mesaj cutremurator in acest context.

- Dupa aflarea veștii privind decesul lui Mihai Constantinescu, Marius Țeicu, alaturi de care artistul a lucrat ani de zile, s-a aratat șocat și indurerat de trecerea acestuia in neființa. Țeicu marturisește ca a sperat intr-o minune, așa cum a fost cazul cu Gabriel Cotabița. ”E un moment foarte greu,…

- Mihai Constantinescu a murit in aceasta seara la spiatlul Floreasca din Capitala. Soția artistului a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj sfașietor pentru a confirma trecerea in neființa a soțului ei. loading...