Infrastructura velo a Timișoarei a fost unul dintre principalele subiecte ale discuției, miercuri seara, in cadrul emisiunii PRESSALERT LIVE, in care invitați au fost Ana Munteanu, candidat USR-Plus pentru Consiliul Local Timișoara, fost coordonator al Verde pentru Biciclete, respectiv Simion Moșiu, liderul grupului PNL din cadrul CL Timișoara. Timișoara are aproximativ 103 kilometri de piste […] Articolul Simion Moșiu, consilier local PNL: „Timișoara va avea autostrada pentru biciclete”. Ana Munteanu (USR-PLUS): „Promisiunea e doar o Fata Morgana” VIDEO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .