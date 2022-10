Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții știm ca Simona Loica și-a gasit adevarata fericire in brațele lui Alexandru Bobicioiu dupa ce a decis, alaturi de Alex Zanoaga, sa divorțeze. Cei doi indragostiți se ințeleg de minune, iar iubitul brunetei este foarte atent și cu fiul ei, nu numai cu ea. Cum i-a surprins pe cei doi.

- Alexandru Bobicioiu și Ovidiu Neveu au avut o confruntare, in direct, la Xtra Night Show pentru Simina Loica. Cel din urma este convins c-o so ia pe bruneta de la iubitul ei, pentr ca tanara i-ar fi dat semne ca in „simpatizeaza”. Iata care a fost reacția lui Bobicioiu!

- Simina Loica l-a acuzat pe tatal copilului sau ca nu se implica in totalitate in creșterea lui, mai exact ca nu-i cumpara mancare și scutece, iar Alex Zanoaga a raspuns acuzațiilor facute de bruneta in cadrul emisiunii Xtra Night Show. Iata ce a marturisit fostul soț al Siminei Loica!

- Zilele trecute, Paula Chirila a fost surprinsa in timp ce se saruta cu un barbat, dupa ce au ieșit in oraș. Prezentatoarea de la Antena Stars neaga ca ar avea o relație. Dupa divorțul de tatal copilului ei, Paula Chirila s-a mai afișat doar cu un barbat, care era mult mai tanar decat ea. Relația cu…

- Adrian Mititelu, finanțatorul de la FCU Craiova, propune naturalizarea mijlocașului argentinian Juan Bauza (26 de ani). In contextul anunțarii listei de 27 de jucatori convocați la prima reprezentativa a Romaniei pentru meciurile din aceasta luna, Adrian Mititelu a propus doua nume de la clubul sau,…

- Ieri, Simina Loica s-a aflat in platul Xtra Night Show și a dat de ințeles ca relația dintre ea și Alex Bobicioiu nu merge tocmai bine. Azi, bruneta a anunțat ca s-au desparțit, dupa ce luptatorul a venit in emisiune și a dezvaluit ca nu-și mai vorbesc. Chiar daca el inca avea speranțe, Simina a dat…

- Simina Loica a venit la Xtra Night Show cu noi dezvaluiri despre relația dintre noul ei iubit, Alex Bobicioiu, și fiul ei și al lui Alex Zanoaga. Bruneta a explicat de ce l-a strigat cel mic „tata” pe actualul ei partener și a dat asigurari ca ii vorbește mereu acestuia despre tatal lui adevarat.

- Condiții dezastruoase in saloanele Departamentului de Pediatrie a Spitalul Clinic Balți. Pacienții spun ca prin saloane se plimba gandaci și e caldura insuportabila, geamurile neputand fi deschise pentru ca ar fi batute in cuie.