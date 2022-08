Silviu Cosa, la Conferinta Nationala a Crescatorilor de Caprine din Romania: Specialistii zootehnisti de la Oieria Palas produc noi rase de caprine pentru randamente crescute de carne si lapte“

Stiri pe aceeasi tema

- CEC Bank acorda o finantare de 15 milioane de euro catre AAylex ONE, unul dintre cei mai mari jucatori din industria de produse alimentare din Romania, producatorul brandului Cocorico, potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu susține, intr-un comentariu la o postare de pe Facebook, ca doar 10 la suta dintre antreprenorii romani sunt antreprenori adevarați, restul fiind „babuini-antreprenori”.Raspunzand unui comentariu care arata ca „100% din ce caștiga bugetarii produc privații”,…

- Fondatorul chirurgiei robotice in Romania, profesor doctor Ioan Coman, a declarat, vineri, la Conferinta Nationala "Tehnologia & IHealth in Medicina Secolului XXI" de la Targu Mures, ca urologia romaneasca este la standarde europene, inclusiv din punctul de vedere tehnic si al pregatirii personalului…

- Romania pregateste anual radiologi foarte buni, locurile la rezidentiat in acest domeniu sunt ocupate de cei mai buni studenti, insa acestia nu sunt motivati financiar sa ramana in tara, a sustinut joi profesor doctor Sorin-Marian Dudea, conducator de doctorat in radiologie si imagistica medicala…

- O creștere semnificativa a prețului zaharului in ultimele saptamani a fost indicata de 40% dintre ruși, potrivit unui sondaj citat de agenția de presa Interfax. Conform studiului, 39% dintre ruși au spus ca prețul carnii a crescut considerabil in ultima luna, iar 38% dintre respondenți constata o…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a afirmat ca Romania este departe de a se afla intr-o situatie de aparitie a unei crize alimentare, precizand ca in 2020, cel mai secetos an din ultimii 20 de ani, agricultura Romaniei a reusit sa asigure necesarul de consum de grau la nivel intern, dar si…

- Tanczos Barna, ministrul Mediului, a transmis, duminica pe Facebook ca varful episodului de vreme rea pe care il traverseaza Romania va avea loc abia in aceasta seara. Formatiile de interventie ale Administratiei Nationale Apele Romane trebuie sa fie in alerta si specialistii nostri sa informeze permanent…

- Specialiștii din domeniul energetic atrag atenția ca Romania nu se poate baza doar pe fotovoltaice și eoliene, mai ales ca acestea nu produc vara. Dupa inchiderea capacitaților pe carbune, sistemul mizeaza acum foarte mult pe energia eoliana, care, marți, a fost aproape de zero. Astfel, un blackout…