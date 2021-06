Stiri pe aceeasi tema

- 217 unitați sanitare (42%) din cele 513 inregistrate la Autoritatea Naționala de Management al Calitații in Sanatate (ANMCS) nu au raportat anul trecut niciun eveniment advers asociat actului medical, releva studiul Siguranța pacientului in actul medical, realizat de Observatorul Roman de Sanatate la…

- Anul trecut, in plina pandemie, 42% din spitalele din Romania nu au raportat deloc evenimente adverse asociate actului medical, arata raportul „Siguranta pacientului in actul medical”, primul raport independent din Romania ultimilor 30 de ani pe aceasta tema. „Aproape jumatate din spitale au raportat…

- Sarbatorirea Zilei Eroilor, celebrata in fiecare an la data in care avem in calendarele creștine ortodoxe Inalțarea Domnului, in acest an pe 10 iunie, a fost precedata in Bacau, miercuri, 9 iunie, de organizarea unui simpozion pe aceasta tema. Evenimentul a avut loc la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”,…

- Chiar daca evenimentul nu face parte din sumarul Revistei ATENEU pe luna mai 2021, el deschide pagina de facebook a revistei: Ovidiu Genaru, fost redactor al Ateneului, a primit, la inceput de iunie, Premiul pentru Cartea de Poezie al Uniunii Scriitorilor din Romania („Cartea lui Mircea. Canal”, Editura…

- Romania a fost exclusa din categoria zonelor de risc, incepand cu data de 23 mai a.c., ora 00:00 (anterior Romania a fost inclusa in categoria 3 – zone de risc). Incepand cu data de 2 iunie a.c. (dupa o perioada de 10 zile de la data excluderii Romaniei din categoria 3 – zone de risc), […] Articolul…

- CSM Onești continua sa dea ora exacta in atletismul de club din Romania. O dovedește și clasamentul național efectuat la finalul sezonului indoor, care plaseaza gruparea condusa de Ingrid Istrate pe locul 1, cu 544 de puncte. In aceasta ierarhie, CSM Onești este urmata de Steaua, cu 374 puncte. „Este…

- O analiza a masurilor luate impotriva poluarii de catre 15 mari orase din Romania arata ca niciunul nu a reusit sa obtina nici macar jurmatate din punctaj, pe locul 1 aflandu-se municipiul Brasov, cu 4,8. Analiza a tinut cont de 20 de indicatori. Capitala este doar pe locul 6 in topul realizat de…

- Pokerul este unul dintre cele mai jucate jocuri la nivel mondial, zilnic fiind preferat de zeci de milioane de persoane din intreaga lume. Jucat atat fața in fața, cat și pe platformele online, pokerul ofera zi de zi adrenalina, divertisment, confruntare psihologica și caștiguri financiare. Pokerul…