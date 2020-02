Minerii din Valea Jiului si din zona Olteniei nu isi vor pierde locurile de munca in urma aplicarii Pactului Ecologic European, ci vor avea locuri de munca bine platite in domeniul energiilor regenerabile si in industrie, a declarat, vineri, raportorul Parlamentului European pentru finantarea Green Deal, Siegfried Muresan. Acesta a afirmat ca suma de 750 de milioane de euro alocata Romaniei in cadrul Fondului de Tranzitie Justa va fi concentrata pe dezvoltarea economica in regiunile in care exista minerit, si nu pe masurile sociale. "Pentru prima data, putem sa le spunem minerilor ca nu vor ramane…