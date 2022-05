Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cererilor de a deveni mame venite dinspre femei singure s-a triplat in ultimii ani, confirma reprezentanții clinicilor de specialitate. La noi, potrivit datelor oficiale, un copil din trei este adus pe lume in afara casatoriei. Suntem insa departe de situația din Franța (unde aproape 7 din…

- Faydee, artist cunoscut in Romania pentru Hiturile “Can’t let go”, “Laugh till you cry”, “Lullaby” și pentru colaborarea cu Antonia la piesa “Trika Trika” revine cu un nou single și videoclip. Piesa se numește “Don’t hang up” și reprezinta o colaborare cu Open Till L8. Artistul se afla momentan in…

- Sfarșit de saptamana in „siguranța” alaturi de MANDA și Aixe. Cei doi artiști lanseaza vineri, 6 mai, „ Safe and sound“, o piesa deep, numai buna de ascultat atunci cand simți ca nu mai ai energie. MANDA se numara printre cei mai cunoscuți dj și producatori din industria muzicala romaneasca. Și-a inceput…

- ”In ultimii ani, lumea s-a confruntat cu provocari neasteptate – cand impactul pandemiei a inceput sa se atenueze, au urmat evenimentele tragice din Ucraina. Aceasta perioada a fost dificila pentru orice companie, dar unele s-au dovedit a fi mai reziliente decat altele. TBI Bank a lansat o multime de…

- Nicole Cherry, una din cele mai urmarite interprete din Romania, lanseaza melodia “Florile Tale”. Artista, proaspat devenita mama, canta despre libertatea pe care ți-o ofera o desparțire din care ieși invingator. „Chiar daca piesa este despre o desparțire, ea transmite o energie buna. Deparțirea despre…

- “Money Money” este cel mai recent single lansat de Dayana. Piesa a fost realizata de artista impreuna cu Pink Elephant, casa de producție din Romania, cu rezultate impresionante pe piața internaționala. Karo si Radu Baisan, cei doi producatori care stau la baza casei de producție, au colaborat cu mai…

- Primele sale piese, „On My Mind”, „Never Be The Same” și „Summer” au fost ascultate pe platformele de streaming din țari precum Polonia, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia, și SUA, intrand in unele dintre cele mai mari playlist-uri ale genului muzical. Francis On My Mind este printre primele artiste…

- Alina Eremia, una din cele mai iubite artiste din Romania, lanseaza videoclipul „20:29″, povestea unei iubiri trecute prin toate stadiile, incepand cu perioada de maxima iubire si ajungand la desparțirea dureroasa. Piesa și povestea au fost scrise de Carla’s Dreams, in timp ce producția a fost realizata…