Lacul Surduc a crescut si este evacuat controlat dupa ploile din ultimele ore

Administratia Bazinala de Apa Banat (ABA Banat) a anuntat ca in zona Lugoj-Faget nu sunt probleme deosebite in urma precipitatiilor cazute in ultimele zile. Reprezentantii de la Apele Romane au anuntat ca in urma precipitatiilor abundente cazute… [citeste mai departe]