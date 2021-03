Sibiu: Pârtiile din staţiunea Păltiniş rămân deschise Partiile din statiunea Paltinis raman deschise pentru turisti, aici exista un strat de zapada naturala de 27 de centimetri, dar si zapada artificiala, in ciuda temperaturii de plus trei grade de afara.



"Vrem sa inviem sau cel putin sa le aducem aminte schiorilor ca pe vremuri, odata cu venirea primaverii, a temperaturilor cu plus si a razelor mai puternice ale soarelui, oamenii mergeau la schi in pantaloni scurti si tricou. Pe langa faptul ca se distrau de minune, mai capatau si un bronz frumos, de munte. (...) Arena Platos Paltinis tine portile deschise atata timp cat avem suficienta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

