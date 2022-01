Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar este oprit temporar, pe raza Sucursalei Regionale CF Brașov, intre Izvorul Mureșului și Izvorul Olt, din cauza fenomenelor meteorologice severe, care au produs caderea copacilor pe linia de contact, provocand lipsa tensiunii, anunța CFR Calatori.

- Peste 30 de trenuri sunt afectate de protestul spontan al angajaților din transportul feroviar, anunța CFR Calatori. In Gara de Nord, niciun tren nu a mai plecat și nici nu a mai sosit luni dimineața, intarzierile ajungand la peste 120 de minute. Situații similare sunt și in alte gari. Alte trenuri…

- Lucratorii de la CFR au intrat in greva, in București și au blocat Gara de Nord. Niciun tren nu mai pleaca din Capitala, iar in traficul feroviar este haos. CFR Calatori a tinut sa precizeze ca protestul spontan declansat luni nu se datoreaza CFR Calatori, fiind o actiune sindicala feroviara a angajatilor…

- Jandarmeria Romana a reușit sa prinda un tanar de 25 de ani, dat in urmarire naționala pentru fapte de violența, in Cluj-Napoca. Acesta a urcat intr-un autobuz fara bilet și, fiind prins, refuza sa se legitimeze.Jandarmeria Romana anunța ca intr-un mijloc de transport in comun din Cluj-Napoca, controlorii…

- UNTOLD 2022. Editia de anul viitor a festivalului Untold, a saptea, va avea loc la Cluj-Napoca intre 4 si 7 august, au anuntat luni organizatorii. Dupa ce in 2020 nu a avut loc din cauza pandemiei, anul acesta evenimentul a fost reluat, desfasurandu-se intre 9 si 12 septembrie. Pe scena... The post…

- Prețul mediu al motorinei a ajuns pe 26 octombrie la 6,39 lei pe litru, potrivit datelor peco-online. Ultima data când s-a înregistrat un preț atât de apropiat, 6,36 lei pe litru, a fost pe 1 aprilie 2014. Prețul mediu al unui litru…

- “Incepand de luni, 25 octombrie 2021, se deschide un nou punct de oprire feroviar – PO Otopeni Nord – in orasul Otopeni, in apropiere de DN 1, unde vor stationa pentru imbarcare/debarcare, 7 trenuri ale operatorului national de transport feroviar CFR Calatori, care circula pe Magistrala 700 Bucuresti…

