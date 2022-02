Stiri pe aceeasi tema

- O pensionara in varsta de 84 de ani, din Braila, a primit o factura de 1.252 de lei la energie electrica, desi locuieste intr-o garsoniera. Pensionara spune ca nu poate plati aceasta suma si cere ajutor. „Nu am rezolvat nimic. Am tot dat telefon, am tot trimis fotografia la contor, dar nu am rezolvat…

- Monica Tatoiu a fost și ea victima seriei de greșeli de la gaze și curent. Celebra vedeta a declarat recent ca i-au venit acasa facturi colosale. Sumele de pe acestea sunt astronomice. „Aștia care ne-am facut case, sa ne traiasca. Amandoua facturile sunt furaciuni”, a declarat afacerista. Mulți dintre…

- Familile celor doua fetiție care au fost spulberate pe trecerea de pietoni saptamana trecuta de un agent de poliție din București cer despagubiri in valoare de 7 milioane de euro, a precizat avocatul Adrian Cuculis intr-o intervenție la Antena 3. Adrian Cuculis, avocatul familiei Raisei, a transmis,…

- In varsta de 52 de ani, Maria Buza e una dintre cele mai cunoscute actrițe din Romania. E fericita pe plan profesional, dar și personal. Acum, in preajma sarbatorilor de iarna, vedeta se reunește cu toata familia la țara, acolo unde s-a mutat de cateva luni. A vrut sa scape de agitația din Capitala,…

- O greva spontana a avut loc, vineri dimineața, la cele mai importante centrale termoelectrice din București: CET Sud, CET Grozavești și CET Progresul, salariații acestora solicitand majorari salariale, anunța Antena 3 . Adrian Tudora, administratorul special al ELCEN, a precizat, pentru economica.net…

- Bryana Holingher are 14 ani și o voce puternica care a uimit juriul X Factor Romania, dar și o țara intreaga. Este eleva in clasa a VIII-a, la Colegiul Național ,,Ștefan Velovan” din Craiova. Ambițioasa și cu o energie molipsitoare, Bryana și-a caștigat un loc in marea finala X Factor, cu un moment…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat luni seara ca aproape 17.000 de unitati scolare au decis ca testele de saliva sa fie administrate la domiciliu, iar 216 scoli mici, pentru nevoi speciale, au optat ca testele sa fie efectuate la scoala. Ministerul Educatiei a transmis „ca, pana la ora 19:00,…

- Lumea muzicii populare este inca in șoc dupa decesul celebrului rapsod popular Petrica Mițu Stoian. Decesul, conform medicilor de la Reșița, ar fi survenit dupa un șoc septic sever și ca urmare a unei bronho-pneumonii severe. Clinica la care fusese Petrica Mițu Stoian cea mai cautata din țara Din informațiile…