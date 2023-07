Stiri pe aceeasi tema

- Ma bucur ca domnul Remus Herda, seful centrului de exploatare gaz al Delgaz Grid Neamț a ales sa vina in echipa PNL Neamț, unde va face parte din Biroul Politic Județean. Un om cu expertiza, cu multa ambiție si viziune, care isi doreste sa construiasca, alaturi de liberali, oportunitați reale de dezvoltare…

- Conferinta de presa organizata de liderii UDMR Satu Mare, cu ocazia iesirii UDMR de la guvernare, marcheaza inceputul campaniei electorale, nu la nivel national, ci doar in zonele cu populatie mixta, cu electorat maghiar si roman. Deci si la Satu Mare. In politica orice pierdere este resimtita puternic,…

- Și asta pentru ca deși s-au pus de acord sa reduca numarul de ministere, nici PNL, nici PSD și nici UDMR nu vor sa renunțe la portofolii. Pentru a calma spartele, Klaus Iohannis i-a convocat in ședința pe liderii coaliției. CALENDARUL ROTATIVEI, BATUT IN CUIEvineri, 26 mai: Nicolae Ciuca iși depune…

- Liderul PNL, premierul Nicolae Ciuca ii raspunde liderului PSD Marcel Ciolacu, care a propus sistarea negocierilor pentru viitorul Guvern pana la rezolbarea problemelor salariale din educatie si a reformei pensiilor speciale, ca solutia pentru revendicarile sindicatelor din educatie este legea salarizarii…

- UDMR a decis sa continue negocierile cu PSD și PNL pentru formarea noului Guvern, transmit sursele noastre.Consiliul permanent al UDMR a decis, vineri, sa mandateze echipa de conducere sa continue negocierile cu Partidul Național Liberal si Partidul Social Democrat, pentru identificarea unei solușii…

- Pensiile mai mici de 3.000 de lei ar putea fi scutite de impozit. Aceasta propunere se regasește in viitorul program de guvernare al coaliției. De asemenea exista și propuneri de stimulente pentru cei care aleg salariul in detrimentul pensiei. Partidul Național Liberal este cel care propune in programul…

- Liderii partidelor din coaliția de guvernare s-au reunit marți, la sediul guvernului, pentru a discuta despre reducerile bugetare. Președinții PNL, PSD și UDMR, Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor, s-au reunit marți pentru a discuta despre reducerile bugetare, informeaza Mediafax.Potrivit…