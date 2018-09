Stiri pe aceeasi tema

- A dat atacul intr-un magazin, acum a ajuns pe mana polițiștilor. Un tanar de 25 de ani a incercat sa-și potoleasca setea „autoservindu-se” de pe rafturile unei societați comerciale, dar n-a avut succes. The post Bautura, bat-o vina! Prins de polițiști dupa ce a furat mai multe sticle de alcool appeared…

- Un barbat din Ocna Mureș s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat de polițiști in timp ce conducea un autoturism, cu 1,75 mg/litru alcool pur in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, la data de 27 august 2018, in jurul orei 16:20, politistii din Ocna Mures, in timp ce actionau la intersectia strazii…

- In cei 19 ani de mariaj, sarbatoriți recent, faimosul designer britanic a primit de la soțul ei, David Beckham, 14 inele de logodna, pe care le poarta cu mare mandrie de fiecare data cand se ivește ocazia. Iata povestea lor, de la primul diamant de mica dimensiune primit de la fostul fotbalist la cea…

- Un accident foarte grav s-a produs in urma cu putin timp pe un drum din Calarasi. Un barbat a murit strivit sub cabina tractorului pe care il conducea, dupa ce s-a izbit de un autoturism. Accidentul s-a produs in satul Dalga, comuna Dor Marunt, din judetul Calarasi. Tractorul si autoturismul s-au ciocnit…

- In timp ce unii colecționeaza monezi, autografe, carți sau alte obiecte semnificative, Dumitru Tataru din Sadova, la ai sai 80 de ani este pasionat de vinuri.A fost dogar, profesor și director de școala, iar in prezent, vorbește cu multa pasiune despre colecția sa.

- Un barbat de 38 de ani, cu dubla cetațenie romano-ucraineana, a fost amendat cu 35.000 de lei de lucratorii din vama Siret, dupa ce in microbuzul pe care-l conducea s-au descoperit 70 de pachete de țigari, 48 de fiole anabolizante și 11 litri de alcool dublu rafinat. Marfa era ascunsa și nu fusese declarata…

- Portul Popular este pus la loc de cinste in Capitala. O expozitie impresionanta de straie populare poate fi admirata la Palatul Republicii. Colectia include costume populare de la inceputul secolului al 19-lea, precum si straie specifice mai multor zone din tara, dar si din Romania.

- Cand a cunoscut lumea artei populare, Laura Diaconu, o avocata din Constanta, traversa o cumpana. Asa si-a gasit echilibrul si in doar 6 ani a devenit una dintre cele mai apreciate colectionare de costume traditionale romanesti.