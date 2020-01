Stiri pe aceeasi tema

Pe fondul vitezei neadaptate la condițiile de trafic, un autoturism s-a rasturnat pe centura Valcele-Apahida, in șanțul de colectare al apelor pluviale, in aceasta dimineața.

- Un accident de circulatie grav a avut loc in dimineata zilei de joi, 26 decembrie, pe raza localitatii argesene Zamfiresti. Fostul ministru Daniel Chitoiu se afla la volanul uneia dintre masinile implicate.

Deschiderea unui atelier de croitorie reprezinta pentru multe persoane o idee foarte buna de afacere, care poate deveni rapid profitabila. Pentru a ajunge la succesul mult dorit intr-un timp cat mai

- Un barbat de 31 de ani a murit, marți seara, intr-un accident produs pe un drum județean din Dolj. Potrivit polițiștilor, mașina condusa de acesta s-a rasturnat la marginea drumului, din cauza vitezei, iar șoferul a fost proiectat in afara autoturismului, anunța MEDIAFAX.Citește și: Mai ceva…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este blocat pe A3 Turda – Gilau, la intrarea in Turda dinspre Gilau(km 10), jud. Cluj, din cauza unui accident in care au fost implicate patru autoturisme. Se estimeaza ca in aproximativ 35 – 45 de minute…

- Ca la noi la nimeni! Plimbare cu masina cu numere false, in noapte, cu un sofer minor de 13 ani din Viseu de Sus La Viseu de Sus, in noaptea de sambata spre duminica, politistii au identificat in trafic pe raza orasului doi minori care se plimbau cu masina. La volan era un minor de 13 ani, iar pe locul…

- 20 de pasageri ai unui autocar care circula duminica dimineata pe Autostrada Transilvania s-au autoevacuat dupa ce la bordul acestuia a izbucnit un incendiu. Reprezentantii ISU Cluj au anuntat ca incidentul s-a produs duminica dimineata pe Autostrada Transilvania, pe sensul de mers Gilau-Turda. „A avut…

