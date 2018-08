Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut miercuri ministrului justitiei, Jeff Sessions, sa puna capat anchetei privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016.Afirmand, intr-o postare pe Twitter, ca aceasta ancheta este marcata de conflictele de interese ale procurorului special…

- Procurorul special Robert Mueller, responsabil pentru a stabili daca a existat o intelegere intre Rusia si echipa de campanie a presedintelui Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2016, examineaza mesajele postate de acesta pe Twitter in cadrul investigatiei privind posibila ingerinta a Rusiei,…

- Raportul realizat de inspectorul general Michael Horowitz, care urmeaza sa fie facut public la ora 2 p.m. (18.00 GMT), este rezultatul unei investigatii lansate cu circa o saptamana inainte de instalarea in functie a lui Trump, in ianuarie 2017.Inspectorii Ministerului Justitiei au urmarit…

- Trump se apleaca asupra problemei daca se poate gratia singur, in cazul in care procurorul special Robert Mueller stabileste ca s-a amestecat in ancheta cu privire la amestecul Rusiei in alegerile din 2016.Avocatul sau Rudy Giuliani a sugerat, intr-o serie de interviuri acordate duminica…

- Presedintele american Donald Trump afirma luni, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca are dreptul absolut sa se gratieze”, dar ca ”nu a facut nimic gresit” in ancheta rusa, relateaza The Associated Press conform News.ro . Trump se apleaca in acest tweet asupra problemei daca se poate gratia singur, in…

- Fostul primar al New York-ului Rudy Giuliani, avocat al presedintelui american Donald Trump, si-a reluat duminica atacurile la adresa anchetei desfasurate de procurorul special Robert Mueller privind implicarea Rusiei in alegerile din SUA, el calificand aceasta investigatie drept

- Michael Cohen a scris intr-un mesaj postat pe Twitter ca el si barbatul in cauza Evgeny Freidman, cunoscut si ca 'regele taxiurilor', 'nu sunt parteneri si nu au fost niciodata parteneri in aceasta afacere sau in oricare alta.'Friedman, un imigrant rus supranumit si "regele taxiurilor",…

- Echipa procurorului special Robert Muller a recunoscut ca nu il poate inculpa pe Donal Trump, indiferent ce dovezi ar putea aduna impotriva lui in ancheta privind ingerința Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016 , potrivit avocatului președintelui Rudy Giuliani. Giuliani a anunțat la CNN și Fox…