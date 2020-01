Conform cotidianului Dagens Nyheter, respectivul militar a mintit in CV cu privire la experienta sa si si-a falsificat o diploma de absolvire a unei scoli de ofiteri.



El a ocupat timp de zece ani in armata suedeza mai multe posturi de inalta securitate, reusind sa devina inclusiv ofiter de stat major in cadrul NATO la cartierul general al fortelor aliate, SHAPE.



Armata suedeza a recunoscut ca acesta a fost ''angajat din greseala'', dar nu i-a dezvaluit identitatea. El ''a lucrat ca ofiter suedez de legatura si cu un sistem informatic folosit in cadrul operatiunilor militare…