- DE NECREZUT…Politistii din cadrul Politiei Orasului Murgeni au retinut saptamana trecuta un barbat, pe George M., in varsta de 29 de ani, din localitatea Sarateni, orasul Murgeni, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de distrugere, lovire sau alte violente, amenintare si violenta in familie.…

- La data de 07 septembrie a.c., in jurul orei 13:00, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Dofteana au fost sesizați de catre o femeie, de 50 de ani, din localitate, despre faptul ca, soțul sau ar fi incalcat masurile dispuse prin ordin de protecție privizoriu. Din cercetari a reieșit faptul…

- TALHARII DIN POGONESTI Politistii Sectiei 3 Politie Rurala Barlad, din cadrul Politiei Municipiului Barlad, au retinut doi tineri, in varsta de 24, respectiv 18 ani, din comuna Pogonesti, judetul Vaslui, banuiti de savarsirea unei infractiuni de talharie. Dusi la Parchetul Barlad, au fost prezentati…

- BEȚIVANI RATAȚI… Polițiștii barladeni au reținut doi barbați, de 23 și 34 de ani, din comuna Bacani, banuiți de savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Totul s-a intamplat la o crașma din comuna, pe 5 august! Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala…

- Barbatul din Aiud care și-a amenințat concubina cu moartea, cercetat de polițiști pentru ca a incalcat ordinul de protecție provizoriu Barbatul din Aiud care și-a amenințat concubina cu moartea este cercetat de polițiști pentru ca a incalcat ordinul de protecție provizoriu. Potrivit IPJ Alba, la data…

- Luni, 7 august 2023, in jurul orei 20.00, o femeie de 31 de ani, din Aiud, a reclamat la Poliția Municipiului Aiud faptul ca a fost amenințata de catre concubinul sau. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, in timp ce se aflau in locuința comuna, femeia a fost amenințata, cu acte…

- INCREDIBIL….Un barbat de 43 de ani si-a amenintat fratele cu moartea, a vrut sa-l ia la bataie, desi avea ordin de restrictie sa nu se apropie de el, iar pe drum a facut acte de exhibitionism, aratand celor care circulau pe strada cu ce se poate el mandri! Individul din Zorleni este acum cercetat sub…

- Sambata, 1 iulie 2023, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Blaj au fost sesizați cu privire la incalcarea unui ordin de protecție permanent. Din primele cercetari efectuate, a rezultat ca un barbat de 35 de ani, din Blaj, s-ar fi apropiat de fosta concubina, in varsta de 47 de ani, din Blaj,…