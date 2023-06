Show de Champions League! „Diavolii” au cucerit trofeul Bucureștiului „Tazmannschaft” a cucerit Superliga Capitalei la minifotbal, dupa ce a invins in finala formația „La Maria și Ion”, al carei antrenor este managerul echipei și patron de restaurant. Incalzirea pentru finala Ligii Campionilor dintre City și Inter a fost finala Superligii București la minifotbal! „Diavolii” lui Tudor Simon i-au invins cu 2-1 pe baieții de „La Maria și Ion” intr-un meci disputat cu trofeul pe masa! La final, antrenorul lui Tazmannschaft a fost udat din cap pana in picioare cu apa de catre jucatorii sai euforici, iar caștigatorii au fost sarbatoriți ca la Champions League: cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

