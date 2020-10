Shooter-ul românesc PositronX va fi lansat pe 29 octombrie Pasionații de gaming vor avea la dispoziție din 29 octombrie un shooter romanesc. PositronX aduce aminte de legendarele jocuri ale anilor 90, Quake 2 sau Descent, anunța MEDIAFAX. In PositronX, pasionații au la dispoziție 7 personaje, fiecare cu abilitatile si armele lui, dar care pot fi upgradate pe masura ce avansezi in joc. Special la acest joc este ca, de fiecare data cand personajul moare, harta si adversarii se modifica. Gamerii pot manipula timpul si spatiul, pot crea diversiuni sau pot chema ajutoare. „Consideram ca cea mai importanta aditie pe care o aduce PositronX este… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

