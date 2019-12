Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii Serghei Soigu a acuzat marti NATO ca, pe parcursul anului 2019, si-a intensificat in mod semnificativ activitatea de recunoastere la granitele Rusiei, transmite dpa. Conform agentiei de presa ruse Interfax, ministrul rus al apararii a afirmat in cadrul unei intalniri cu presedintele…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, si seful Statului Major al Apararii, generalul locotenent Daniel Petrescu, au efectuat marti, 17 decembrie, o vizita de lucru in Afganistan.Din delegatie au mai facut parte generali si ofiteri aflati la comanda…

- China, in cursul discutiilor pe teme de aparare desfasurate luni la Bangkok, a indemnat armata americana sa inceteze sa-si mai incordeze muschii in Marea Chinei de Sud si sa evite adaugarea unor "noi incertitudini" in privinta Taiwanului, subliniind tensiunile dintre primele doua economii mondiale,…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a afirmat vineri, la Satu Mare, ca sansele de a ajunge presedinte "sunt foarte mari", potrivit Agerpres. Dancila a fost cu ministrul Apararii, Gabriel Les si ministrul Agriculturii, Petre Daea, intr-o vizita in piata Somes din municipiul…

- Forțele militare ale Rusiei au inceput instalarea de-a lungul graniței turco-siriene, ca parte a acordului semnat de Moscova și Ankara, care prevede eliberarea teritoriului sirian din apropierea frontierei cu Turcia de prezența milițiilor kurde, relateaza site-ul postului BBC, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- Statele Unite desfasoara in Lituania un un batalion de militari si zeci de tancuri, printr-o rotatie fara precedent de sase luni, in cadrul unei operatiuni de disuasiune vizand Rusia, relateaza AFP, conform news.ro.Zeci de tancuri de tip Abrams si de blindate de tip Bradley au fost aduse luni…

- Achizitionarea a fost decisa de conducerea sistemului national de aparare al acestui stat baltic si membru al UE si NATO, a indicat vineri ministrul apararii de la Vilnius. Discutiile cu guvernul american despre achizitionarea elicopterelor va demara in scurt timp, a indicat ministrul Raimundas Karoblis.…