Partidele politice de centru-dreapta, conduse de liberali, vor castiga alegerile parlamentare din Romania din decembrie si vor forma o coalitie majoritara, a estimat, joi, Matthew Sherwood, economist senior la The Economist Intelligence Unit.



El a participat la conferinta online "The Economist - Europe's Landscape in the Shadow of The Pandemic. Romania: Transformation - Recovery - Resilience".



"Romania si regiunea din care face parte au intrat in aceasta criza pandemica intr-o forma mult mai buna decat la intrarea in criza financiara globala, cand a avut loc un soc…