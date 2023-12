Sistemul Garantie-Returnare a devenit functional in Romania, din data de 30 noiembrie , ocazie cu care tara noastra va detine al doilea cel mai mare sistem de acest fel din Europa, dupa cel al Germaniei. Ne dorim cu toții ca SGR sa transforme țara noastra din țara depozitarii in țara reciclarii. In fiecare an, in […] Articolul SGR a devenit obligatoriu pentru toți producatorii și comercianții care pun in vanzare produse cu ambalaj din plastic, sticla sau aluminiu! a aparut prima data pe Ziarul Dambovita .