Sfaturi pentru amenajarea cabinetului medical astfel încât să induci senzația de calm și relaxare Cabinetele medicale de orice nișa se simt deseori ca niște spații unde ne simtim neputinciosi si fara control. In afara de a te asigura ca amenajarea cabinetului medical respecta seria de norme impuse de Ministerul Sanatații, designul cabinetului reprezinta o parte mai importanta decat am crede in ingrijirea pacienților care ii trec pragul. Acesta ar trebui sa aiba rolul de a reduce stresul și anxietatea acestora inca de la intrare, factori cheie in recuperarea rapida a acestora. Efectul conceptului estetic asupra pacienților Unul dintre scopurile principale ale conceptului și design-ului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

