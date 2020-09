Sfârșitul "visului suedez"? Autoritățile sunt tot mai copleșite de clanurile violente Politia si guvernul din Suedia trag un semnal de alarma asupra prezentei tot mai mari a zeci de clanuri mafiote care, în opinia lor, fac ravagii în regat, pe fondul înmultirii îngrijoratoare a schimburilor de focuri si a altor reglari de conturi violente în aceasta tara nordica mai degraba linistita, relateaza AFP și The Local, potrivit Agerpres.



Ignorând autoritatile în numele clanului, aceste &"bande familiale&" exercita o influenta considerabila în mai multe cartiere defavorizate în mari orase suedeze, fara ca guvernul sau politia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ignorand autoritatile in numele clanului, aceste „bande familiale" exercita o influenta considerabila in mai multe cartiere defavorizate in mari orase suedeze, fara ca guvernul sau politia sa se poata opune cu adevarat, afirma expertii. „Este o otrava in societatea noastra si trebuie sa scapam de ea",…

- Oamenii legii din Suedia avertizeaza asupra prezenței tot mai mari a zeci de clanuri mafiote care fac ravagii in regat, pe fondul inmulțirii schimburilor de focuri și a altor reglari de conturi violente in aceasta țara. Experții susțin ca aceste „bande familiale” exercita o influența considerabila in…

- Politia si guvernul din Suedia trag un semnal de alarma asupra prezentei tot mai mari a zeci de clanuri mafiote care, in opinia lor, fac ravagii in regat, pe fondul inmultirii ingrijoratoare a schimburilor de focuri si a altor reglari de conturi violente in aceasta tara nordica mai degraba linistita,…

- Politia si guvernul din Suedia trag un semnal de alarma asupra prezentei tot mai mari a zeci de clanuri mafiote care, in opinia lor, fac ravagii in regat, pe fondul inmultirii ingrijoratoare a schimburilor de focuri si a altor reglari de conturi violente in aceasta tara nordica mai degraba linistita,…

- Autoritatile franceze au desfasurat un dispozitiv important de politisti la Paris, iar fortele de ordine au folosit gaze lacrimogene, sambata, la revenirea miscarii de protest a “vestelor galbene”, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Sute de manifestanti s-au strans in doua piete din Paris pentru…

- Autoritațile suedeze au lasat o buna parte din masurile de combatere a coronavirusului in seama locuitorilor cand pandemia a ajuns in Suedia, emițand unele norme simple despre spalatul pe maini și respectarea distanțarii sociale și pastrand deschise granițele, afacerile și, poate cel mai important,…

- Presedintele libanez Michel Aoun a respins ca imposibila ideea ca o vasta explozie in portul Beirut in aceasta luna sa fi fost provocata de o detonare produsa la un depozit de arme al Hezbollahului, dar a declarat ca toate posibilitatile vor fi investigate, relateaza marti Reuters potrivit Agerpres.…

- In timp ce videoclipurile și fotografiile cu explozia devastatoare din Beirut au inundat platformele de socializare, o poza cu o asistenta care sta in picioare, in mijlocul haosului provocat de defagrație, ținand in brațe trei bebeluși nou-nascuți, a devenit un simbol al speranței, scrie CNN.Fotoreporterul…