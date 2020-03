Sfarsitul unei ere: Bill Gates demisioneaza din consiliul de administratie al Microsoft

Stiri pe aceeasi tema

- Co-fondatorul Microsoft Bill Gates a demisionat din consiliul de administratie al Mocrosoft pentru a dedica mai mult timp prioritatilor sale filantropice, care includ sanatatea globala, educatia si combaterea schimbarilor climatice, a anuntat vineri compania, relateaza Reuters.

- In vreme ce coronavirusul afecteaza cererea mondiala de petrol, Arabia Saudita a declansat un razboi al preturilor, astfel ca "aurul negru" s-a ieftinit masiv in ultima vreme. Iar acest lucru se reflecta si la pompa. Petrolul Brent, relevant pentru piata europeana, a debutat in forta in 2020,…

- Producatorul de medicamente Pfizer a anunțat ca a identificat o serie de compuși antivirali pe care îi are în dezvoltare, care au potențialul de a inhiba coronavirusurile și ca îi analizeaza, împreuna cu o terța parte, anunța Reuters. Compania a spus ca spera sa obțina…

- Dupa Apple, a venit randul Microsoft sa avertizeze asupra efectelor epidemiei de coronavirus: gigantul american a anunțat ca vanzarile pentru sistemul de operare Windows și divizia sa de PC-uri nu se vor ridica la nivelul anterior, scrie Reuters.Acțiunile Microsoft au scazut cu 1% in urma anunțului.”Deși…

- Mai multe mari companii aeriene și-au suspendat zborurile catre China dupa ce coronavirusul originar din orașul chinez Wuhan s-a raspandit in intreaga lume și a ucis peste 130 de oameni, transmite Reuters, conform Mediafax.Compania aeriana British Airways a anunțat ca a suspendat toate zborurile…

- Volkswagen a anunțat, vineri, ca iși va atinge obiectivul asumat cu privire la producția de automobile electrice mai devreme decat se preconizase anterior, transmite Reuters.Producatorul auto german va produce un milion de vehicule electrice pana la sfarșitul anului 2023, cu doi ani inainte…