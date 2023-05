Stiri pe aceeasi tema

- ”Groupama, liderul pietei de asigurari din Romania, anunta numirea lui Calin Matei in pozitia de director general, incepand din iunie 2023. Calin Matei a detinut din 2011 pana in prezent functia de director general adjunct in cadrul Groupama, rol din care a contribuit la conceperea si implementarea…

- Calin Matei va ocupa, incepand din iunie 2023, pozitia de director general in cadrul Groupama, acesta preluand functia de la Francois Coste, care va ramane membru in Consiliul de Administratie al companiei si va prelua un nou rol in cadrul Grupului Groupama, conform unui comunicat remis, miercuri, Agerpres.Calin…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a explicat numirea lui Catalin Urtoi, consilierul sau personal, in functia de director interimar al Companiei Nationale de Investitii Rutiere, precizand ca trebuia inceputa procedura de catre Consiliul de Administratie prin care va fi selectat managerul, iar…

- Consiliul de Administratie al Societatii COMCM S.A., cu sediul in mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, jud. Constanta, este convocat in sedinta in data de 29 30.04.2023, ora 11.00, la sediul social al societatii.Completarea ordinii de zi s a realizat la cererea actionarului Transilvania Investments…

- Dupa o cariera militara frumoasa in care principala lor grija a fost de a-i salva pe alții, trei pompieri clujeni au ajuns la varsta pensionarii, predand ștafeta celor mai tineri. Doi dintre cei ce s-au pensionat, au predat ștafeta chiar propriilor fii, care s-au decis ca vor sa calce pe urmele taților…

- Sfarsitul unei ere: Toshiba, o companie cu o istorie de 147 de ani, zguiduita de un lung sir de scandaluri in trecut, va fi cumparata de un fond de investitii privat pentru 15 miliarde de dolari, anunța Ziarul Financiar.Consiliul de administratie al Toshiba a acceptat joi o oferta de 15 miliarde…

- Curtea de Apel Alba Iulia a decis, recent, ca Virgil Metea, fost director general al Romgaz, actualmente membru in Consiliul de Administratie, trebuie sa restituie companiei suma de 345013 lei, actualizata cu indicele de inflatie, precum si dobanda legala aferenta, relateaza ziarulunirea.ro Instanta…

- Fostul director general Romgaz trebuie sa restituie companiei circa 69.000 de euro. Decizie a Curții de Apel Alba Iulia Fostul director general Romgaz trebuie sa restituie companiei circa 69.000 de euro. Decizie a Curții de Apel Alba Iulia Curtea de Apel Alba Iulia a decis, recent, ca Virgil Metea,…