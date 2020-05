Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban le-a transmis liderilor din teritoriu ai PNL ca o varianta buna pentru alegerile locale ar fi sfarsitul lunii septembrie sau inceputul lunii octombrie, potrivit unor surse politice.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca sustine o lege a vaccinarii si crede ca persoanele vulnerabile ar trebui sa isi faca vaccinul antigripal. Tataru a spus ca, dupa stabilizarea coronavirusului, Romania ar putea sa cerceteze un vaccin impotriva Covid-19, anunța news.ro.”O sa trebuiasca…

- Epidemia COVID-19 și toata furtuna economica și sociala pe care au declanșat-o schimba, evident, toate calculele politice legate de alegerile locale și generale din acest an, 2020. Schimba calculele, schimba strategiile și, mai ales, credem ca ar trebui sa schimbe notabil perspectiva din care vor…

- Alegerile locale ar putea fi amanate, in contextul epidemiei de coronavirus, a anunțat Ludovic Orban, in cadrul unei videoconferințe de presa. Premierul susține ca va exista o noua consultare cu partidele parlamentare, dupa ce va fi analizata evoluția raspandirii cu Covid-19.„Amanarea alegerilor,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca prioritatea sefilor de filiale din tara o reprezinta, la acest moment, alegerile locale si parlamentare, si nu conducerea partidului, referindu-se la decizia sa de a nu coopta la conducere presedintii de organizatii judetene, potrivit…