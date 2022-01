Stiri pe aceeasi tema

- Fostul multimilionar american Robert Durst, recent condamnat la inchisoare pe viata pentru ca si-a ucis cea mai buna prietena, a murit luni in detentie, la varsta de 78 de ani, au anuntat luni avocatii sai, transmit Reuters si AFP. Durst a decedat „din cauze naturale legate de lunga lista de probleme…

- Un ton a fost vandut miercuri cu 128.879 de euro la Toyosu Market, la prima licitație tradiționala a anului de la Tokyo, Japan Fish and Seafood Market. Acest preț confirma o scadere pentru al treilea an consecutiv, ca urmare a pandemiei de coronavirus, potrivit www.zyri.net . Era un exemplar de ton…

- Un roman de 39 de ani s-a sinucis intr-o inchisoare din Grecia. El era acuzat ca și-a ucis soția și apoi i-a zidit trupul in peretele casei in care locuiau. Potrivit CNN.com , ucigașul Monicai Gius, condamnat la inchisoare pentru crima infioratoare și-a pus capat zilelor in celula in care se afla. Femeia…

- Un polițist din Alba Iulia, amenințat cu un cuțit de un barbat, in timpul unei misiuni. Cum s-a sfarșit intervenția polițiștilor Un barbat din Alba a fost trimis in judecata pentru ultraj dupa ce l-a amenințat pe un polițist cu un cuțit. Fapta s-a produs intr-un apartament din Alba Iulia, in data de…

- La mai puțin de doua luni dupa ce a fost condamnat pe viața, fara drept de eliberare condiționata, pentru crima asupra Susanei Berman, milionarul Robert Durst, 78 de ani, a fost pus sub acuzare luni, 1 noiembrie, de procurorul districtual din Westchester, New York, SUA, pentru uciderea fostei sale soții,…

- Devenita celebra in noua sa țara, Statele Unite, designerița vestimentara Lorena Sarbu a ajuns sa le reprezinte vestimentar pe divele cinematografiei și televiziunii de peste ocean. Jennifer Lopez, Taylor Swift, Eva Longoria, Toni Braxton, Britney Spears ori Carmen Electra sunt mari vedete care au stralucit…