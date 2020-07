Sfârșit tragic în Munții Rodnei. Un bărbat a fost LOVIT DE FULGER

ISU Bistrița Nasaud anunța ca au fost salvate un numar de 16 persoane care au fost evaluate din punct de vedere medical și sunt în afara oricarui pericol. &"Echipajele de intervenție au gasit un barbat de aproximativ 32 de ani, cetațean german, fara semnale vitale. Din datele pe care le avem ar fi fost lovit de un trasnet&", au spus reprezentanții ISU Bistrița Nasaud.

Un numar de 17 turiști au fost surprinși de schimbarea brusca a vremii în Munții Rodnei și au fost cautați de echipe ale Salvamont Bistrița Nasaud… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

