Stiri pe aceeasi tema

- Pe drumul național 1F din județul Satu Mare polițiștii au identificat in trafic, in seara de 29 octombrie, un barbat care conducea haotic. Oamenii legii au incercat sa-l opreasca, insa șoferul nu s-a conformat și nu s-a oprit din mers, trecand in viteza pe langa ei. Polițiștii au pornit imediat in urmarirea…

- Un barbat din comuna Berchișești, județul Suceava, și-a uitat cheile mașinii in contact, iar autoturismul i-a fost furat din curte. Poliția l-a gasit dupa aproape trei ore pe faptaș, un tanar de 20 de ani, baut și fara permis auto, și a fost nevoie de mai multe focuri de arma trase asupra mașinii ca…

- Un accident rutier grav a avut loc pe autostrada A3 din Germania, in apropierea localitații Wachenroth. 12 persoane au fost ranite dupa ce un microbuz s-a izbit de o mașina. Potrivit Nordbayern , accidentul s-a petrecut sambata intre intersecțiile Schlusselfeld și Hochstadt-Nord. Microbuzul se indrepta…

- Accidentul s-a produs, joi, pe DN 6, in localitatea Becicherecu Mic, de langa Timisoara, iar in urma impactului soferul masinii a ramas incarcerat, fiind apoi preluat de elicopterul SMURD si transportat in stare grava la spital, informeaza Tion.ro.De asemenea, in urma incidentului rutier au mai fost…

- Un barbat de 32 de ani a murit dupa ce masina in care se afla a izbit violent un utilaj, accident avand loc, luni, pe soseaua de centura a municipiului Radauti, judetul Suceava. Soferul utilajului a fost ranit, fiind transportat la spital.Barbatul se afla la volanul unui autoturism Volkswagen Tiguan…

- Sambata dimineața, in jurul orei 6:00 pe DE 581, in apropierea localitații Cosmești, Romania, un tir incarcat cu șampanie, care venea din Republica Moldova și care era condus de un șofer in varsta de 26 de ani, a derapat intr-o curba și s-a rasturnat dupa ce a lovit o alta autoutilitara. Polițiștii…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad – județul Timiș au depistat la controlul de frontiera un cetațean roman care a incercat sa iasa din tara cu o autoutilitara marca Citroen, data in urmarire de autoritatile din Romania. „In data de 7 septembrie 2023, ora 21:45,…

- Doua tinere de 18 ani au fost ranite grav dupa ce masina in care se aflau s-a izbit de un zid. Accidentul a avut loc sambata dimineata, pe un drum judetean din statiunea Sarata Monteoru, judetul Buzau. Autoturismul condus dinspre Merei catre Sarata Monteoru, de o soferita de 18 ani, a iesit de pe carosabil…