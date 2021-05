Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Alba Iulia are, intr-un sfarșit, un nou arhitect șef! Concursul, caștigat din a doua incercare, de același candidat Dupa ieșirea la pensie a lui Hedviga Calin, Primaria Alba Iulia va avea, dupa multe luni de zile in care postul a fost vacant, un nou arhitect șef. Dupa un concurs in care singurul…

- In perioada 23 – 25 aprilie, efectivele Ministerului Afacerilor Interne vor fi prezente in teren și vor acționa, astfel incat oamenii sa se bucure in siguranța de sarbatorile din aceste zile. In acest context, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne s-au dispus masuri suplimentare de ordine și siguranța…

- Despre situația gunoiului menajer din județul Alba: Gabriel Pleșa ”Aceasta drama a gunoiului menajer se apropie de sfarșit” Intr-o emisiune din cadrul Radio Unirea Fm, primarul Gabriel Pleșa a abordat un subiect care a starnit o mulțime de nemulțumiri in randul cetațenilor, și anume cea a gunoiului…

- Știri de ultima ora: au aparut online detaliile proiectul NEWTON HOUSE de la Botanica. Documentul a fost emis oficial de la primele surse și conține parametrii de orientare a planului de revitalizare urbana in sectorul Botanica ( str. Burebista, bd. Dacia și str. Gradina Botanica).

- Momentele grele pentru familia Roman nu s-au terminat! Ce probleme de sanatate intampina acum Mioara Roman? Cunoscuta fosta prezentatoare de televiziune a marturisit ce a pațit cea care i-a dat viața. Starea de sanatate a Mioarei Roman. Problemele de sanatate nu s-au sfarșit! Momentele de cumpana din…

- Oana Roman a vorbit transparent mereu despre familia sa, problemele intampinate de-a lungul timpului, divorțul de tatal copilului ei, Marius Elisei, sau procesul de slabit. Deși fanii ii știu povestea, vedeta a hotarat sa aduca in prim-plan alte detalii dureroase. „Nu am deloc amintiri cu ai mei”, a…

- Prezența online constituie un imperativ al vremurilor pe care le traim, cu atat mai mult in contextul limitarii interacțiunilor fizice. Incepand de joi, 18 februarie, dimensiunea turistica a județului Maramureș capata o noua și binemeritata fața in spațiul virtual, prin lansarea website-ului www.visitmaramures.ro…

- Expozitia nationala de desene in creion si carbune "Intalnire cu Brancusi", ce cuprinde lucrari apartinand elevilor din mai multe judete din tara, dar si din diaspora, va fi organizata vineri, in Parcul "Coloanei fara Sfarsit", cu ocazia implinirii a 145 de ani de la nasterea sculptorului, informeaza…