Sfântul Ilie - Ce nu ai voie să faci sub nicio formă în această…

Sfantul Ilie este considerat facator de minuni, aducator de ploi și ocrotitor al aviatorilor. In tradiția populara, Sfantul Ilie este prezentat ca mergand pe cer intr-un car cu roți de flacari, tunand și lovind diavolii cu biciul de foc. In aceasta zi sfanta, exista o serie de tradiții și obiceiuri, dar și interdicții pe care credincioșii trebuie sa le respecte pentru a nu atrage mania Sfantului Ilie.Cine a fost Sfantul Ilie Sfantul Ilie a fost fiul lui Sovac, un preot al Legii Vechi, care locuia in cetatea Tesve, din Galaad (Israel). De la numele acestei cetați, avem și numele prorocului de Tesviteanul³.…