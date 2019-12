Stiri pe aceeasi tema

- Sfântul Andrei este primul dintre apostoli care a propovaduit Evanghelia la geto-daci, pe teritoriul Dobrogei, motiv pentru care este considerat cel care a creștinat poporul român. Nu întâmplator, sute de mii de români poarta numele sfântului. Sfântul…

- Creștinii il praznuiesc pe 30 noiembrie pe Sfantul Apostol Andrei, ocrotitorul romanilor, numit și „Cel dintai chemat”, deoarece el a fost primul care a raspuns chemarii lui Iisus Hristos la apostolat. Sfantul Andrei este și primul dintre apostoli care a propovaduit Evanghelia la geto-daci, pe teritoriul…

- Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploiesteanul a vorbit la slujba de priveghere oficiata vineri seara la Patriarhie despre legatura de filiatie existenta intre poporul roman si Sfantul Apostol Andrei, potrivit basilica.ro.Ierarhul a facut referire la cuvintele Sfantului Apostol Pavel care…

- Bugetarii ar putea avea parte de o minivacanata de cinci zile la sfarsitul lunii decembrie, pentru ca, in acest an, prima zi de Craciun (25 decembrie) si a doua zi de Craciun (26 decembrie), zile libere conform Codului Muncii, pica miercurea si, respectiv joia. Deși 30 noiembrie (Sfantul Andrei) și…

- Romanii nu vor beneficia de o minivacanța la sfarșitul lunii noiembrie, intrucat zilele libere de Sfantul Andrei și de Ziua Naționala vor pica in weekend. Astfel, salariații care au program normal vor avea liber doar in decembrie, in prima și in a doua zi de Craciun.

- Veste buna pentru bugetari! Zile libere in plus de Craciun și Revelion. Craciunul va fi sarbatorit in acest an la mijlocul saptamanii, respectiv miercuri și joi. Astfel, bugetarii se vor intoarce la locul de munca vineri, 27 decembrie. Totusi, este posibil sa se faca asa numita ”punte”, iar ziua sa…

- Cum planificam un concediu chibzuit și cum sa cheltuim inteligent in timpul vacanței? Intr-adevar, concediul e una dintre acele cheltuieli consistente, care poate sa ne dea peste cap bugetul pentru cateva luni. Descopera cum sa te pregatești pentru cheltuielile din concediu, grație sfaturilor trainerului…

- ZILE LIBERE 2019. Calendar sarbatori legale. Iata ce zile libere legale mai sunt anul acesta: 30 noiembrie - Sfantul Andrei 1 decembrie - Ziua Marii Uniri 25 decembrie - Craciun 26 decembrie - Craciun ZILE LIBERE 2019. Calendar sarbatori legale. Vestea proasta…