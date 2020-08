In 15 august, crestinii ortodocsi si cei catolici marcehaza una dintre cele mai mari sarbatori ale bisericii crestine, Adormirea Maicii Domnului, cunoscuta in popor ca Sfanta Maria Mare sau Santamaria Mare. Cu aceasta ocazie, aproximativ 1,2 milioane de romani iși sarbatoresc onomastica. Citește și MESAJE de Sfanta Maria. Felicitari pentru familie. Urari in versuri, haioase […] Citește SFANTA MARIA: MESAJE deosebite pentru cei care-și sarbatoresc onomastica in 15 august in Alba24 .