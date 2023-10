Stiri pe aceeasi tema

- Peste 42.000 de romani isi serbeaza ziua onomastica, sambata, la praznicul Sfintei Cuvioase Parascheva Potrivit Directiei Generale pentru Evidenta Populatiei, sunt 38.772 de femei care poarta numele de Parascheva sau derivate ale acesteia si 3.352 de barbati care se numesc Paraschiv sau derivate ale…

- Un veșmant al Sfintei Parascheva, din patrimoniul Reședinței Patriarhale, a fost așezat spre cinstire vineri dupa-amiaza la Catedrala Patriarhala.Veșmantul Sfintei Parascheva la Catedrala Patriarhala / Foto: Basilica.ro Este vorba de un vesmant adus de la Iasi care a acoperit pentru o perioada de…

- Natalia Ciobotaru este eleva antrenoarei Rodica Pendus la CS Unirea Focșani In Calendarul Federației Romane de Atletism pentru 2023 se afla evenimentul sportiv 1k Run Fast & Fun in care, una dintre probe este ”Primul K Impreuna”, o cursa in care echipe de cate doi– un copil și un parinte – alearga un…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) are in atentie aproximativ 300 de cetateni romani care au solicitat sprijin in vederea revenirii in tara din Israel si urmeaza sa ajunga acasa in cursul zilei de joi, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al MAE, Radu Filip. El a explicat ca, pana in prezent,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, a afirmat luni ca aproximativ 900 de romani solicita evacuarea din Israel, respectiv Fasia Gaza, in contextul conflictului armat din aceasta zona. Este vorba de aproximativ 800 de romani din Israel si in jur de 100 de persoane din Fasia Gaza, acestea…

- Credinciosi din toata tara vin in numar tot mai mare la Mitropolia Moldovei si Bucovinei din Iasi, pentru a se inchina la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, inainte ca racla sa fie depusa intr-un baldachin special amenajat in curtea Catedralei. Tanti Maria din Siscani a trecut de mult de varsta de…

- Mii de pelerini din tara si din strainatate au participat, sambata dimineata, la scoaterea in procesiune a raclei cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, manifestare religioasa care a avut loc in jurul Catedralei Mitropoliei Moldovei si Bucovinei din Iasi. In jurul orei 6,00, in Catedrala Mitropolitana…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva” din Iasi, doctorul Florin Rosu, a declarat, sambata, ca a crescut numarul persoanelor care au COVID-19. „In ultima perioada observam o crestere relativ alarmanta de cazuri de pacienti care prezinta simptomatologie si sunt diagnosticati cu…