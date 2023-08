Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a facut recent un anunț important cu privire la eliberarea cardului de sanatate. Rafila a afirmat recent ca exista in discutie scaderea varstei, care este in prezent 18 ani, de la care se elibereaza cardul de sanatate, mentionand ca acest lucru tine de Casa Nationala…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, recent, ca exista in discutie scaderea varstei, care este in prezent 18 ani, de la care se elibereaza cardul de sanatate, mentionand ca acest lucru tine de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, potrivit Agerpres. Intrebat in legatura cu informatia…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, joi, ca exista in discutie scaderea varstei, care este in prezent 18 ani, de la care se elibereaza cardul de sanatate, mentionand ca acest lucru tine de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Intrebat in legatura cu informatia potrivit caruia cardurile…

- Cardul de sanatate ar putea fi eliberat inainte de varsta de 18 ani, dar aceasta este o ”problema care ține direct de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate”, a spus Alexandru Rafila , care a precizat ca exista discutii privind scaderea varstei beneficiarilor. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat miercuri, dupa discutii cu sindicalistii de la Federatia ‘Solidaritatea Sanitara’, cu participarea premierului Marcel Ciolacu, ca s-a ajuns la un acord privind acordarea unor drepturi salariale si sporuri pentru personalul din Sanatate. Dupa intalnire,…

- Joi, Alexandru Rafila, s-a intalnit cu liderii Federației Naționale Sindicale „Ambulanța” din Romania și cu cei ai Blocului Național Sindical. In timp ce angajații din sistemul public de sanatate sunt hotarați sa continue protestele daca nu le sunt soluționate revendicarile și amenința cu greva generala,…

- Utilizarea medicamentelor biosimilare este esentiala pentru ca imbunatateste accesul la medicamente si produce economii de bani care pot fi utilizati pentru extinderea programelor existente si pentru accesul mai multor pacienti la tratament, a declarat miercuri ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila,…