Sf. Maria 2023. Pelerinaj la mânăstirea Nicula, din Cluj. Când se scoate Icoana Făcătoare de Minuni Pelerini veniți cu trenul, cu autocarele sau cu propriile autoturisme au inceput deja sa se adune la Manastirea Nicula de Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului. Oamenii vor sa ia parte la slujbe și la procesiunea cu icoana facatoare de minuni. Procesiunea va incepe luni, de la ora 12.00, de la Biserica Sfantul Nicolae din parcul central al orașului Gherla. Credincioșii in frunte cu soborul de preoți vor continua pe jos drumul pana la biserica de lemn din incinta Manastirii Nicula, o distanța de șapte kilometri. Procesiunea va fi condusa de catre Inalt Preasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

