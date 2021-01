Stiri pe aceeasi tema

- Noul serial de la Netflix, „Lupin”, a devenit repede un adevarat Hit internațional. De altfel, dupa cum va spuneam, acesta a fost mult timp și pe locul 1 in topul pentru Romania, iar acum Netflix a decis sa il continue, confimand sezonul 2. Primul sezon, cu Omar Sy in rolul principal, se preconizeaza…

- Filmarile pentru sezonul 6 al serialului Peaky Blinders s-au reluat zilele trecute, dupa ce au fost intrerupte de pandemia de coronavirus. Creatorul serialului, Steven Knight, a declarat faptul ca serialul, deși se va incheia cu sezonul 6, va avea parte de o continuare. Acesta se gandește sa realizeze…

- Fani ai serialului „Peaky Blinders”, avem vești bune. Filmarile pentru sezonul 6 al serialului s-au reluat, iar Tommy Shelby pare a avea o tunsoare noua. Noul sezon al serialului ar fi trebuit sa aiba premiera in primavara acestui an, dar filmarile fiind oprite total din cauza pandemiei, cel mai porbabil…

- Vesti bune pentru fanii Bridgerton. Producatorul serialului, Chris Van Dusen, devenit un fenomen peste noapte, a anuntat ca serialul va avea 8 sezoane. Bridgerton a fost urmarit deja de peste 64 de milioane de telespectatori in doar o luna de la lansare, devenind al cincilea mare succes in termeni de…

- Netflix a anunțat ca miniseria “The Queen’s Gambit” a batut recordurile de audiența, pentru prima luna de la lansare. In același timp, intrebarea “Cum sa joci șah?” a atins cel mai mare nivel in cautarile Google din ultimii noua ani. Serialul a fost vizionat de 62 milioane de familii in primele 28 de…

- E confirmat. Vom avea și al treilea sezon al serialului „The Umbrella Academy”. Știm ca sunt mulți fani ai serialului, așa ca va anunțam ca acesta intra in producție in februarie, desigur, daca pandemia de coronavirus o va permite. Cum a anunțat Netflix sezonul 3 din „The Umbrella Academy„, mai jos:…

- Noul sezon al serialului „YOU„ a intrat in producție. In general sezoanele „YOU” erau lansate in jurul Craciunului, așa ca zvonurile spun ca acest sezon nu va face nota discordanta. „Va recomandam sa pastrați distanța sociala de cel puțin 2m fața de Joe Goldberg. Tot timpul. „, a scris Netflix in postarea…